Киевщина: ВСУ контролируют ситуацию, существует небольшое напряжение в районе Ирпеня

Украинские вооруженные силы контролируют Киевщину и работают над тем, чтобы противник не смог вести артиллерийский огонь.

Источник: замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 25 марта, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация в Киеве и вокруг Киева стабильная, контролируемая полностью нашими вооруженными силами. Есть небольшое напряжение в районе Ирпеня: ситуация напряженная, но полностью контролируемая нами.

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На сегодняшний день на броварском и бориспольском направлениях противник остановил свои намерения осуществления перемещений, к активным действиям не готов. Это свидетельствуют и радиоперехваты, и наши данные разведки. На направлении Ирпеня противник пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют".

Детали: По словам бригадного генерала, ВСУ контролируют огромное количество области, а н.п. Макаров пока в серой зоне.

Прямая речь: "Применяется меры по предотвращению ведения огня из артиллерии по городу и его окрестностям. На сегодняшний день задача почти полностью выполнена, за исключением Ирпеня и Лютижа, где противник наносит огневые поражения. Макаров сегодня находится в серой зоне. Он не контролируем никем. У противника не хватает запасов, атакует наскоками".