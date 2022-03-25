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Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 18:02
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Російське керівництво виявляє ознаки паніки у зв'язку з тим, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц лідерам ЄС на саміті, пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

За даними видання, Шольц у своєму виступі за зачиненими дверима перед лідерами ЄС визнав, що Європі може знадобитися до п'яти років, щоб стати повністю незалежною від постачання енергоносіїв із Росії.

Коментарі Шольца прозвучали через кілька годин після того, як віцеканцлер і міністр економіки Роберт Габек заявив журналістам у Берліні, що німецькі енергетичні компанії відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілля з "шаленою швидкістю", а це означає, що Німеччина має бути майже вільна від імпорту російської нафти та вугілля до кінця 2022 року.

Однак у випадку з газом для цього знадобиться більш тривалий час, принаймні до середини 2024 року, сказав Габек.

Раніше канцлер Німеччини відкинув запровадження негайної заборони ЄС на імпорт енергоносіїв з Росії, заявивши, що це вдарить по Європі сильніше, ніж по Росії, і натомість заявив, що Німеччина робить все можливе, щоб зменшити свою залежність від постачання енергоносіїв з Росії "як можна швидше".

Нагадаємо, Габек заявив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.

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Теми: НімеччинаРосіягаз
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