Шольц заявил, что в Москве паника из-за отказа ЕС от энергоносителей из России

Российское руководство выявляет признаки паники в связи с тем, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, имеющих решающее значение для финансов Москвы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС на саммите, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным издания, Шольц в своем выступлении за закрытыми дверями перед лидерами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России.

Комментарии Шольца прозвучали через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявил журналистам в Берлине, что немецкие энергетические компании отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и угля с "бешеной скоростью", а это значит, что Германия должна быть почти свободна от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года.

Однако в случае с газом для этого понадобится более длительное время, по крайней мере, до середины 2024 года, сказал Хабек.

Ранее канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России, и заявил, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставки энергоносителей из России "как можно скорее ".

Напомним, Хабек заявил, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит контракту.