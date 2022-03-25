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До Кирилівки Запорізької області приїхали військові РФ: пропонували "співпрацю"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 18:20
фото: Марина Логинова/Facebook

До курортного селища Кирилівка Запорізької області приїхали російські військові й запропонували владі "співпрацю", однак отримали відмову.

Джерело: селищний голова Кирилівки Іван Малєєв у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні до нас заїхали гості, представники РФ, військові. Представилися "військова комендатура міста Мелітополя" (Мелітополь перебуває в окупації - ред.). Звісно, ​​запропонували співпрацювати. На що ми, звісно, ​​відмовилися.

Тому я не знаю, наскільки довго вони дадуть нам можливість ще працювати".

Деталі: Малєєв закликав городян зберігати спокій.

"Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - сказав він.

Теми: Запорізька областьРосія
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