До Кирилівки Запорізької області приїхали військові РФ: пропонували "співпрацю"

До курортного селища Кирилівка Запорізької області приїхали російські військові й запропонували владі "співпрацю", однак отримали відмову.

Джерело: селищний голова Кирилівки Іван Малєєв у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні до нас заїхали гості, представники РФ, військові. Представилися "військова комендатура міста Мелітополя" (Мелітополь перебуває в окупації - ред.). Звісно, ​​запропонували співпрацювати. На що ми, звісно, ​​відмовилися.

Тому я не знаю, наскільки довго вони дадуть нам можливість ще працювати".

Деталі: Малєєв закликав городян зберігати спокій.

"Ми як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо", - сказав він.