В Кириловку Запорожской области приехали военные РФ: предлагали "сотрудничество"
Пятница, 25 марта 2022, 18:20
В курортный поселок Кириловка Запорожской области приехали российские военные и предложили власти "сотрудничество", однако получили отказ.
Источник: поселковый голова Кириловки Иван Малеев в видеообращении
Прямая речь: "Сегодня к нам заехали гости, представители РФ, военные. Представились "военная комендатура города Мелитополя". (Мелитополь находится в оккупации - ред.) Естественно, предложили сотрудничать. На что мы, естественно, отказались.
Поэтому я не знаю, насколько долго они дадут возможность нам еще работать".
Детали: Малеев призвал горожан соблюдать спокойствие.
"Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - сказал он.