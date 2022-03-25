В Кириловку Запорожской области приехали военные РФ: предлагали "сотрудничество"

В курортный поселок Кириловка Запорожской области приехали российские военные и предложили власти "сотрудничество", однако получили отказ.

Источник: поселковый голова Кириловки Иван Малеев в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня к нам заехали гости, представители РФ, военные. Представились "военная комендатура города Мелитополя". (Мелитополь находится в оккупации - ред.) Естественно, предложили сотрудничать. На что мы, естественно, отказались.

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Поэтому я не знаю, насколько долго они дадут возможность нам еще работать".

Детали: Малеев призвал горожан соблюдать спокойствие.

"Мы как жили, так и живем, как работали, так и работаем", - сказал он.