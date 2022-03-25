Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 18:22

Державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе керівником окупованого Мелітополя, привласнила гуманітарну допомогу, яку у місто привезли з підконтрольної Україні території, і не дозволяє видавати її людям.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають.

Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.

Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога. А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу".

Деталі: Федоров повідомив, що у місто доставили велику партію гуманітарної допомоги.

Мова йде про 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.

ВІДЕО ДНЯ

Вся гуманітарна допомога розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.

Він додав, що на шляху із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години, але окупанти порозставляли перепони і дорога, яка раніше займала 2 години, зайняла добу.

Передісторія: 

  • 11 березня окупанти викрали Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків. 
  • 12 березня депутатка "Оппоблоку" Галина Данильченко закликала не чинити опір окупантам, а всіх, хто буде, назвала екстремістами. Данильченко закликала "підлаштуватися під нову дійсність". 
  • Колаборантка заявила, що тепер містом керуватиме "комітет народних обранців" на чолі із нею.

Теми: МелітопольокупаціяРосіягуманітарка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Усі новини...
Мелітополь
70 окупантів Мелітополя влаштували бунт – Запорізька ОВА
На 25 березня погодили 2 гуманітарні коридори
До Мелітополя приїхала гумдопомога, назад забере людей
Останні новини
18:12
Окупанти вивезли до Донецька доньку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло
18:09
Росія створила найбільшу загрозу на морі з часів Другої світової війни - Зеленський
17:58
Байден обговорить з Зеленським підтримку України
17:55
У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною
17:51
Переговори Україна-РФ: Подоляк каже, що Абрамович - ефективний посередник
17:49
Рада готується збільшити податки для бізнесу, що працює в РФ
17:48
У США вважають, що Путіна дезінформують про невдачі його армії в Україні – ЗМІ
17:35
Італія конфіскувала Mercedes Maybach олігарха Усманова за 600 тисяч євро
17:27
Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони
17:25
Для IT-компаній в Дія.City на період воєнного стану спростять умови
Усі новини...