Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу
Державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе керівником окупованого Мелітополя, привласнила гуманітарну допомогу, яку у місто привезли з підконтрольної Україні території, і не дозволяє видавати її людям.
Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров
Пряма мова: "Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають.
Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.
Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога. А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу".
Деталі: Федоров повідомив, що у місто доставили велику партію гуманітарної допомоги.
Мова йде про 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.
Вся гуманітарна допомога розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.
Він додав, що на шляху із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години, але окупанти порозставляли перепони і дорога, яка раніше займала 2 години, зайняла добу.
Передісторія:
- 11 березня окупанти викрали Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків.
- 12 березня депутатка "Оппоблоку" Галина Данильченко закликала не чинити опір окупантам, а всіх, хто буде, назвала екстремістами. Данильченко закликала "підлаштуватися під нову дійсність".
- Колаборантка заявила, що тепер містом керуватиме "комітет народних обранців" на чолі із нею.