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Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 березня 2022, 17:22
Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу

Державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе керівником окупованого Мелітополя, привласнила гуманітарну допомогу, яку у місто привезли з підконтрольної Україні території, і не дозволяє видавати її людям.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають.

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Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.

Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога. А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу".

Деталі: Федоров повідомив, що у місто доставили велику партію гуманітарної допомоги.

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Мова йде про 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.

Вся гуманітарна допомога розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.

Він додав, що на шляху із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години, але окупанти порозставляли перепони і дорога, яка раніше займала 2 години, зайняла добу.

Передісторія: 

  • 11 березня окупанти викрали Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків. 
  • 12 березня депутатка "Оппоблоку" Галина Данильченко закликала не чинити опір окупантам, а всіх, хто буде, назвала екстремістами. Данильченко закликала "підлаштуватися під нову дійсність". 
  • Колаборантка заявила, що тепер містом керуватиме "комітет народних обранців" на чолі із нею.

Теми: МелітопольокупаціяРосіягуманітарка
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