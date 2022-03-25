Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу

Державна зрадниця Галина Данильченко, яка називає себе керівником окупованого Мелітополя, привласнила гуманітарну допомогу, яку у місто привезли з підконтрольної Україні території, і не дозволяє видавати її людям.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова: "Самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають.

Є інформація, що вони планують частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.

Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога. А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу".

Деталі: Федоров повідомив, що у місто доставили велику партію гуманітарної допомоги.

Мова йде про 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.

ВІДЕО ДНЯ

Вся гуманітарна допомога розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.

Він додав, що на шляху із Запоріжжя до Мелітополя триває 2 години, але окупанти порозставляли перепони і дорога, яка раніше займала 2 години, зайняла добу.

Передісторія: