Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, присвоила украинскую гумпомощь
Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя руководителем оккупированного Мелитополя, присвоила гуманитарную помощь, которую в город привезли с подконтрольной Украине территории, и не разрешает выдавать ее людям.
Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров
Прямая речь: "Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают.
Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы ее реализовать за наличные деньги. Часть – накормить своих пророссийских поклонников и военнослужащих армии оккупанта.
Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно изменили Украине, перешли на сторону врага. А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи".
Детали: Федоров сообщил, что в город доставлена крупная партия гуманитарной помощи.
Речь идет о 13 тоннах продуктов питания, 2 тоннах детского питания, медикаментах.
Вся гуманитарная помощь разгружена в пожарной части на ул. Героев Сталинграда.
Он добавил, что путь из Запорожья в Мелитополь длится 2 часа, но коккупатны расставили преграды и дорога, которая раньше занимала 2 часа, заняла сутки.
Предыстория:
- 11 марта оккупанты похитили Федорова, однако позже его удалось вызволить из российского плена. Мэра Мелитополя обменяли на 9 российских срочников.
- 12 марта депутатка "Оппоблока" Галина Данильченко призвала не сопротивляться оккупантам, а всех, кто будет, назвала экстремистами. Данильченко призвала "подстроиться под новую действительность".
- Колаборантка заявила, что теперь городом будет руководить "комитет народных избранников" во главе с ней.