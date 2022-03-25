Предательница, которую россияне поставили в Мелитополе, присвоила украинскую гумпомощь

Государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя руководителем оккупированного Мелитополя, присвоила гуманитарную помощь, которую в город привезли с подконтрольной Украине территории, и не разрешает выдавать ее людям.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают.

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Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы ее реализовать за наличные деньги. Часть – накормить своих пророссийских поклонников и военнослужащих армии оккупанта.

Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно изменили Украине, перешли на сторону врага. А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи".

Детали: Федоров сообщил, что в город доставлена ​​крупная партия гуманитарной помощи.

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Речь идет о 13 тоннах продуктов питания, 2 тоннах детского питания, медикаментах.

Вся гуманитарная помощь разгружена в пожарной части на ул. Героев Сталинграда.

Он добавил, что путь из Запорожья в Мелитополь длится 2 часа, но коккупатны расставили преграды и дорога, которая раньше занимала 2 часа, заняла сутки.

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