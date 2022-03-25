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Шахраї вирішили "клонувати" речника СБУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 17:43
Шахраї вирішили клонувати речника СБУ
Артем Дехтяренко. фото з офіційної Facebook-сторінки

Шахраї створили фейкові сторінки речника Служби безпеки України Артема Дехтяренка, спецслужба закликає повідомляти про обман.

Джерело: Дехтяренко у Facebook та в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "До сьогоднішнього дня я не вів свій Інстаграм, але як показала практика, якщо його не ведеш ти, то вестиме хтось за тебе. У різних соцмережах почали створювати мої фейкові сторінки.

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Не вірте. Дехтяренко один. Якщо є інші - повідомляйте, будемо блокувати.

Деталі: Офіційні сторінки речника СБУ у соцмережах -

https://www.facebook.com/art.denko

ВІДЕО ДНЯ

https://www.instagram.com/artdenko/

Як пояснив Дехтяренко УП, фейковий акаунт використовувався зловмисниками зокрема у переписках із українськими зірками шоу-бізнесу.

Пряма мова: "Від мого імені спочатку входили до людей у довіру, а потім просили про якісь послуги. Починали із елементарних прохань про репости, а потім це переходило у виманювання матеріальних цінностей. Наразі зловмисників встановлюють кіберфахівці спецслужби".

 

Теми: СБУ
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