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Мошенники "клонировали" спикера СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 18:43
Артём Дехтяренко. фото с официальной Facebook-страницы

Мошенники создали фейковые страницы спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, спецслужба призывает сообщать об обмане.

Источник: Дехтяренко в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "До сегодняшнего дня я не вел свой Инстаграм, но как показала практика, если его не ведешь ты, то кто-то будет вести за тебя. В разных соцсетях начали создавать мои фейковые страницы.

Не верьте. Дехтяренко один. Если есть другие – сообщайте, будем блокировать".

Детали: Официальные страницы спикера СБУ в соцсетях -

https://www.facebook.com/art.denko

https://www.instagram.com/artdenko/

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Как пояснил Дехтяренко УП, фейковый аккаунт использовался злоумышленниками, в частности, в переписках с украинскими звездами шоу-бизнеса.

Прямая речь: "От моего имени сначала втирались людям в доверие, а потом просили о каких-то услугах. Начинали с элементарных просьб о репостах, а потом это переходило в выманивание материальных ценностей. В настоящее время злоумышленников устанавливают киберспециалисты спецслужбы".

 

Темы: СБУ
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