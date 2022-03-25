Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мошенники "клонировали" спикера СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 17:43
Мошенники клонировали спикера СБУ
Артём Дехтяренко. фото с официальной Facebook-страницы

Мошенники создали фейковые страницы спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, спецслужба призывает сообщать об обмане.

Источник: Дехтяренко в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "До сегодняшнего дня я не вел свой Инстаграм, но как показала практика, если его не ведешь ты, то кто-то будет вести за тебя. В разных соцсетях начали создавать мои фейковые страницы.

Реклама:

Не верьте. Дехтяренко один. Если есть другие – сообщайте, будем блокировать".

Детали: Официальные страницы спикера СБУ в соцсетях -

https://www.facebook.com/art.denko

ВИДЕО ДНЯ

https://www.instagram.com/artdenko/

Как пояснил Дехтяренко УП, фейковый аккаунт использовался злоумышленниками, в частности, в переписках с украинскими звездами шоу-бизнеса.

Прямая речь: "От моего имени сначала втирались людям в доверие, а потом просили о каких-то услугах. Начинали с элементарных просьб о репостах, а потом это переходило в выманивание материальных ценностей. В настоящее время злоумышленников устанавливают киберспециалисты спецслужбы".

 

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: