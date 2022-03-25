Мошенники "клонировали" спикера СБУ

Мошенники создали фейковые страницы спикера Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, спецслужба призывает сообщать об обмане.

Источник: Дехтяренко в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "До сегодняшнего дня я не вел свой Инстаграм, но как показала практика, если его не ведешь ты, то кто-то будет вести за тебя. В разных соцсетях начали создавать мои фейковые страницы.

Реклама:

Не верьте. Дехтяренко один. Если есть другие – сообщайте, будем блокировать".

Детали: Официальные страницы спикера СБУ в соцсетях -

https://www.facebook.com/art.denko

ВИДЕО ДНЯ

https://www.instagram.com/artdenko/

Как пояснил Дехтяренко УП, фейковый аккаунт использовался злоумышленниками, в частности, в переписках с украинскими звездами шоу-бизнеса.

Прямая речь: "От моего имени сначала втирались людям в доверие, а потом просили о каких-то услугах. Начинали с элементарных просьб о репостах, а потом это переходило в выманивание материальных ценностей. В настоящее время злоумышленников устанавливают киберспециалисты спецслужбы".