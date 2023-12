Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Англійська письменниця авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відповіла президенту Росії Володимиру Путіну, який використав її як приклад, коли критикував міжнародну спільноту через різку "відмову" від деяких творів мистецтва і культури, якщо їх автор не відтримує загальноприйняті цінності.

Пряма мова: "Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть отрутою своїх політичних опонентів".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW