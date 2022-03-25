Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу

Англійська письменниця авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відповіла президенту Росії Володимиру Путіну, який використав її як приклад, коли критикував міжнародну спільноту через різку "відмову" від деяких творів мистецтва і культури, якщо їх автор не відтримує загальноприйняті цінності.

Джерело: Twitter письменниці

Пряма мова: "Критикою західної культури скасування, думаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть отрутою своїх політичних опонентів".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Деталі: До свого допису Роулінг прикріпила новину про арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Навального, якого раніше отруїли, в РФ засудили до 9 років у колонії.

Раніше Путін сказав, що "Дитячого письменника Джоан Роулінг "скасували" на заході через те, що вона не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод".

Це було не вперше, коли Путін критикував західний світогляд, використовуючи образ Роулінг.

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Важливо: В Росії, де штрафують за плакати проти війни та "Ні - фашизму", не вперше використовують подібну підміну понять. Російські пропагандисти, які зачасту мають нерухомість на "прогниваючому Заході" чи "Гейропі", ведуть таку ж риторику, як і представники російської влади.