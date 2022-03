Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Английская писательница автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину, который использовал ее в пример, когда критиковал международное сообщество из-за резкого "отказа" от некоторых произведений искусства и культуры, если их автор не отдерживает общепринятые ценности.

Источник: Twitter писательницы

Прямая речь: "Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и отравляет своих политических оппонентов".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW