Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Английская писательница автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину, который использовал ее в пример, когда критиковал международное сообщество из-за резкого "отказа" от некоторых произведений искусства и культуры, если их автор не отдерживает общепринятые ценности.

Источник: Twitter писательницы

Прямая речь: "Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и отравляет своих политических оппонентов".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Детали: К своему сообщению Роулинг прикрепила новость об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. Навального, ранее отравленного, в РФ приговорили к 9 годам в колонии.

Ранее Путин сказал, что "Детского писателя Джоан Роулинг "отменили" на западе из-за того, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".

Это было не в первый раз, когда Путин критиковал западное мировоззрение, используя образ Роулинг.

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Важно: В России, где штрафуют за плакаты против войны и "Нет – фашизму", не впервые используют подобную подмену понятий. Российские пропагандисты, часто имеющие недвижимость на "прогнивающем Западе" или "Гейропе", ведут такую ​​же риторику, как и представители российских властей.