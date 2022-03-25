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Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада

Алена МазуренкоПятница, 25 марта 2022, 18:14
Роулинг ответила Путину: не ему, убийце, заниматься критикой запада
фото: getty images

Английская писательница автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину, который использовал ее в пример, когда критиковал международное сообщество из-за резкого "отказа" от некоторых произведений искусства и культуры, если их автор не отдерживает общепринятые ценности.

Источник: Twitter писательницы

Прямая речь: "Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и отравляет своих политических оппонентов".

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Детали: К своему сообщению Роулинг прикрепила новость об аресте российского оппозиционера Алексея Навального. Навального, ранее отравленного, в РФ приговорили к 9 годам в колонии.

Ранее Путин сказал, что "Детского писателя Джоан Роулинг "отменили" на западе из-за того, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод".

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Это было не в первый раз, когда Путин критиковал западное мировоззрение, используя образ Роулинг.

Важно: В России, где штрафуют за плакаты против войны и "Нет – фашизму", не впервые используют подобную подмену понятий. Российские пропагандисты, часто имеющие недвижимость на "прогнивающем Западе" или "Гейропе", ведут такую ​​же риторику, как и представители российских властей.

Темы: РосcияфашизмПутинвойна
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