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Прем'єр Британії провів "відверту" розмову щодо України з лідером Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 25 березня 2022, 19:24

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів "відверту" розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише "Європейська правда".

"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі ситуацію в Україні. Це була чесна і відверта розмова, що тривала майже годину. Вони домовилися поговорити знову найближчим часом", – заявили в офісі британського прем'єра.

Згідно з повідомленням, опублікованим державним китайським агентством "Сіньхуа", Сі Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграє "конструктивну роль" у відновленні миру в Україні.

"Сі Цзіньпін виклав важливу позицію КНР. Він наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання, а також повернення миру в Україну. Китайська сторона, як і раніше, готова грати у цьому відношенні конструктивну роль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена попередила Пекін про відповідь у випадку допомоги для російського бізнесу, що потрапив під санкції, ухилитися від експортного контролю або обробляти заборонені фінансові операції.

18 березня президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.

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А згодом Сполучені Штати заявили, що не зафіксували фактів передачі Китаєм військового обладнання РФ після розмови Джо Байдена з Сі Цзіньпіном.

Теми: Велика БританіяКитайУкраїна
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