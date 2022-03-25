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Премьер Британии провел "откровенный" разговор об Украине с лидером Китая

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 19:24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел "откровенный" разговор с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию в Украине. Это был честный и откровенный разговор, продолжавшийся почти час. Они договорились поговорить снова в ближайшее время", - заявили в офисе британского премьера.

Согласно сообщению, опубликованному государственным китайским агентством "Синьхуа", Си Цзиньпин сказал Джонсону, что его страна сыграет "конструктивную роль" в восстановлении мира в Украине.

"Си Цзиньпин изложил принципиальную позицию КНР. Он подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического разрешения украинского вопроса, а также возвращения мира в Украину. Китайская сторона по-прежнему готова играть в этом отношении конструктивную роль", - говорится в сообщении.

Напомним, администрация Джо Байдена предупредила Пекин об ответе в случае помощи для попавшего под санкции российского бизнеса.

18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

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А затем Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после разговора Джо Байдена с Си Цзиньпином.

Темы: ВеликобританияКитайУкраина
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