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Франція викликала посла РФ за образливі карикатури про європейців у Twitter

П'ятниця, 25 березня 2022, 19:44

Посла Росії Алєксєя Мєшкова викликали до МЗС Франції після його останніх публікацій у Twitter, які МЗС назвало неприйнятними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Ми намагатимемось підтримувати необхідний канал діалогу з Росією… але такі публікації - неприйнятні. Ми чітко заявили про це послу РФ", - зазначили в МЗС Франції. 

Мєшков опублікував декілька образливих карикатур. На одній європейці навколішки лижуть зад "дядьку Сему" з коментарем англійською "Європейська солідарність як вона є". На другій Європа алегорично зображена хворою пацієнткою на ліжку, яку "катують" США та ЄС ін’єкціями з "неонацизму", "русофобії" та Covid-19. Як свідчать скріншоти, збережені деякими французькими ЗМІ, ці твіти з'явилися в офіційному Twitter посольства, а не від імені посла - у якого, схоже, немає особистого акаунта.

Посольство РФ на запит AFP підтвердило, що у розмові з послом вранці у п’ятницю говорили у тому числі про твіти, їх вже видалили. 

"Ми переконалися, що у Парижі уважно читають наш Twitter, де висловлюється офіційна позиція Росії з різних питань", - заявили у пресслужбі посольства. 

Також там зазначили, що Мєшков зі свого боку звернув увагу французької сторони на "провокації та акти вандалізму щодо російських дипломатичних установ у Франції".

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