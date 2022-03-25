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Франция вызвала посла РФ за оскорбительные карикатуры о европейцах в Twitter

Пятница, 25 марта 2022, 18:44

Посла России Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после его последних публикаций в Twitter, которые МИД назвал неприемлемыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

"Мы будем пытаться поддерживать необходимый канал диалога с Россией… но такие публикации – неприемлемы. Мы четко заявили об этом послу РФ", – отметили в министерстве иностранных дел Франции.

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Мешков опубликовал несколько оскорбительных карикатур. На одной европейке на коленях лижут зад "дяде Сэму" с английским комментарием "Европейская солидарность как она есть". На второй Европа изображена больной пациенткой на постели, которую "истязают" США и ЕС инъекциями из "неонацизма", "русофобии" и Covid-19. Как свидетельствуют скриншоты, сохраненные некоторыми французскими СМИ, эти твиты появились в официальном Twitter посольстве, а не от имени посла – у которого, похоже, нет личного аккаунта.

Посольство РФ на запрос AFP подтвердило, что в разговоре с послом утром в пятницу говорили в том числе о твитах, их уже удалили.

"Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", - сообщили в пресс-службе. посольства.

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Также там отметили, что Мешков со своей стороны обратил внимание французской стороны на "провокациям и акты вандализма" по отношению к российским дипломатическим учреждениям во Франции.

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