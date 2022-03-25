Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция вызвала посла РФ за оскорбительные карикатуры о европейцах в Twitter

Пятница, 25 марта 2022, 19:44

Посла России Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после его последних публикаций в Twitter, которые МИД назвал неприемлемыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

"Мы будем пытаться поддерживать необходимый канал диалога с Россией… но такие публикации – неприемлемы. Мы четко заявили об этом послу РФ", – отметили в министерстве иностранных дел Франции.

Мешков опубликовал несколько оскорбительных карикатур. На одной европейке на коленях лижут зад "дяде Сэму" с английским комментарием "Европейская солидарность как она есть". На второй Европа изображена больной пациенткой на постели, которую "истязают" США и ЕС инъекциями из "неонацизма", "русофобии" и Covid-19. Как свидетельствуют скриншоты, сохраненные некоторыми французскими СМИ, эти твиты появились в официальном Twitter посольстве, а не от имени посла – у которого, похоже, нет личного аккаунта.

Посольство РФ на запрос AFP подтвердило, что в разговоре с послом утром в пятницу говорили в том числе о твитах, их уже удалили.

"Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", - сообщили в пресс-службе. посольства.

Также там отметили, что Мешков со своей стороны обратил внимание французской стороны на "провокациям и акты вандализма" по отношению к российским дипломатическим учреждениям во Франции.

ВИДЕО ДНЯ
powered by lun.ua
Главное сегодня

В России озвучили свое видение договоренностей с Украиной

Зеленский призвал Норвегию предоставить Украине противокорабельное оружие и систему NASAMS

"Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских – мэр

Украинские евреи опровергают ложь российских генералов

видео В Беларуси недалеко от границы с Украиной двигались российские "Точки-У", БТРы и "КамАзы" с буквой "V"

Оккупанты накапливают силы в районе Чернобыльской АЭС – отчет Генштаба

Все новости...
Последние новости
19:29
Словакия выдворяет 35 российских дипломатов
19:28
Как говорить с ребенком о чувствах, если он желает смерти Путину – объяснение психологов
19:28
Нафтогаз авансом уплатил в бюджет 2,3 миллиарда дивидендов за 2021 год
19:21
Зеленский провел разговор с Байденом о дополнительной поддержке и санкциях против РФ
19:06
Лавров расценил предложения Украины отказ от Крыма и Донбасса, в МИД ответили
19:02
В России снова делают вид, что сосредоточатся на боях за восток Украины
18:59
С разбомбленного экопарка под Киевом начали эвакуировать животных
18:59
видеоСколько стоит война – интервью с министром финансов
18:56
Украинские ПВО сбили три российских истребителя в Харьковской области
18:38
В Украине запускают инициативу, которая может предотвратить продовольственный кризис во время войны
Все новости...