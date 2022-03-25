Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві двоє планували вчинити злочин, прикидаючись учасниками ТрО

П'ятниця, 25 березня 2022, 20:04

У Києві викрили озброєну групу, яка планувала скоєння тяжких злочинів, прикидаючись учасниками Тероборони.

Джерело: Пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Деталі: Під час обшуків у помешканнях двох учасників злочинної групи правоохоронці знайшли автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).  

Зброя була видана ТрО на інших осіб. Підозрювані планували використати її для  вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Вказаним особам готують повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Теми: прокуратуравійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Усі новини...
прокуратура
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Депутата сільради від ОПЗЖ арештували за підготовку захоплення держвлади
Херсонського блогера підозрюють у держзраді: виправдовує війну
Останні новини
20:15
США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги
20:06
інфографікаТретина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів
19:56
Генштаб: Білорусь поводиться як країна-агресор у відносинах з Україною
19:55
Брюс Вілліс припиняє свою акторську кар'єру через хворобу - сім'я
19:52
Росія ховає бійців сотнями і має проблеми з військовою технікою – зведення ЗСУ
19:44
Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини
19:33
Ватажок окупованої Південної Осетії каже, що готується входження в склад РФ
19:29
Словаччина видворяє 35 російських дипломатів
19:28
Як говорити з дитиною про почуття, якщо вона бажає смерті Путіну – пояснення психологів
19:28
Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік
Усі новини...