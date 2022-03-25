У Києві двоє планували вчинити злочин, прикидаючись учасниками ТрО

У Києві викрили озброєну групу, яка планувала скоєння тяжких злочинів, прикидаючись учасниками Тероборони.

Джерело: Пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

Деталі: Під час обшуків у помешканнях двох учасників злочинної групи правоохоронці знайшли автоматичну зброю, понад 300 бойових набоїв та два пристрої для відстрілу гумових куль (один з яких незаконно перероблений зі стартового пістолету).

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Зброя була видана ТрО на інших осіб. Підозрювані планували використати її для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Вказаним особам готують повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.