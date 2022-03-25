В Киеве двое планировали совершить преступление, притворяясь участниками ТрО

В Киеве разоблачили вооруженную группу, которая планировала совершение тяжких преступлений, притворяясь участниками Теробороны.

Источник: Прессслужба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Детали: Во время обысков в жилье двух участников преступной группы правоохранители обнаружили автоматическое оружие, более 300 боевых патронов и два устройства для отстрела резиновых пуль (один из которых незаконно переделан из стартового пистолета).

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Оружие было выдано ТрО на других лиц. Подозреваемые планировали использовать его для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Указанным лицам готовят уведомления о подозрении и избрании мер пресечения. Следственные действия продолжаются.