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Харківщина: ЗСУ знищили потужну радіоелектронну техніку окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 19:01
Харківщина: ЗСУ знищили потужну радіоелектронну техніку окупантів
Фото ілюстративне: Макс Левін

На Харківщині підрозділи Збройних сил України знищили російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція!"

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Деталі: Разом із комплексом українські захисники знищили близько 50 російських військових, які працювали з технікою.

Синєгубов розповів також, що зранку 92-га механізована бригада разом із бійцями харківського гарнізону знищили російських розвідників, включно з командиром роти.

Крім того, вони захопили в полон 17 окупантів, 15 з яких виявились мобілізованими жителями окупованих районів Донеччини та Луганщини. За словами Синєгубова, деяких із взяли в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

ВІДЕО ДНЯ

Бійці ЗСУ знищили також російський гелікоптер, який стояв на землі.

Теми: Харківська областьбойові діїзброяЗбройні сили
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