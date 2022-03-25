Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківщина: ЗСУ знищили потужну радіоелектронну техніку окупантів

Денис КарловськийП'ятниця, 25 березня 2022, 20:01
Фото ілюстративне: Макс Левін

На Харківщині підрозділи Збройних сил України знищили російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція!"

Деталі: Разом із комплексом українські захисники знищили близько 50 російських військових, які працювали з технікою.

Синєгубов розповів також, що зранку 92-га механізована бригада разом із бійцями харківського гарнізону знищили російських розвідників, включно з командиром роти.

Крім того, вони захопили в полон 17 окупантів, 15 з яких виявились мобілізованими жителями окупованих районів Донеччини та Луганщини. За словами Синєгубова, деяких із взяли в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

Бійці ЗСУ знищили також російський гелікоптер, який стояв на землі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьбойові діїзброяЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Українські євреї заперечують брехню російських генералів

відеоУ Білорусі біля кордону з Україною рухалися російські "Точки-У", БТРи та "КамАзи" з літерою "V"

Окупанти накопичують сили в районі Чорнобильської АЕС – звіт Генштабу

Усі новини...
Харківська область
ДБР почало розслідування проти ексмера Ізюма за держзраду
Росіяни завдали 55 ударів по Харківщині за добу – ОВА
Російські військові підмовляють колаборантів викрадати дітей
Останні новини
20:15
США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги
20:06
інфографікаТретина українських компаній втратили через війну понад мільйон доларів
19:56
Генштаб: Білорусь поводиться як країна-агресор у відносинах з Україною
19:55
Брюс Вілліс припиняє свою акторську кар'єру через хворобу - сім'я
19:52
Росія ховає бійців сотнями і має проблеми з військовою технікою – зведення ЗСУ
19:44
Данілов розповів, куди РФ перекидає підрозділи з Київщини й Чернігівщини
19:33
Ватажок окупованої Південної Осетії каже, що готується входження в склад РФ
19:29
Словаччина видворяє 35 російських дипломатів
19:28
Як говорити з дитиною про почуття, якщо вона бажає смерті Путіну – пояснення психологів
19:28
Нафтогаз авансом сплатив у бюджет 2,3 мільярда дивідендів за 2021 рік
Усі новини...