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Харьковская область: ВСУ уничтожили мощную радиоэлектронную технику оккупантов

Денис КарловскийПятница, 25 марта 2022, 20:01
фото иллюстративное: макс левин

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция!".

Детали: Вместе с комплексом украинские защитники уничтожили около 50 российских военных, работавших с техникой.

Синегубов рассказал также, что утром 92-я механизированная бригада вместе с бойцами харьковского гарнизона уничтожили российских разведчиков, включая командира роты.

Кроме того, они захватили в плен 17 оккупантов, 15 из которых оказались мобилизованными жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Синегубова, некоторых из них взяли в плен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Бойцы ВСУ уничтожили также стоящий на земле российский вертолет.

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Темы: Харьковская областьбоевые действияоружиеВооруженные силы
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