Харьковская область: ВСУ уничтожили мощную радиоэлектронную технику оккупантов
В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция!".
Детали: Вместе с комплексом украинские защитники уничтожили около 50 российских военных, работавших с техникой.
Синегубов рассказал также, что утром 92-я механизированная бригада вместе с бойцами харьковского гарнизона уничтожили российских разведчиков, включая командира роты.
Кроме того, они захватили в плен 17 оккупантов, 15 из которых оказались мобилизованными жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Синегубова, некоторых из них взяли в плен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Бойцы ВСУ уничтожили также стоящий на земле российский вертолет.