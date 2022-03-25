Харьковская область: ВСУ уничтожили мощную радиоэлектронную технику оккупантов

В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Наши мужественные защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы! Благодаря этому комплексу оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Это мощная операция!".

Детали: Вместе с комплексом украинские защитники уничтожили около 50 российских военных, работавших с техникой.

Синегубов рассказал также, что утром 92-я механизированная бригада вместе с бойцами харьковского гарнизона уничтожили российских разведчиков, включая командира роты.

Кроме того, они захватили в плен 17 оккупантов, 15 из которых оказались мобилизованными жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По словам Синегубова, некоторых из них взяли в плен в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Бойцы ВСУ уничтожили также стоящий на земле российский вертолет.