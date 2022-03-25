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Байден про Маріуполь: ми бачили таке хіба що у фільмах жахів

П'ятниця, 25 березня 2022, 19:18

Президент США Джо Байден вважає, що Владімір Путін є справжнім воєнним злочинцем, і зусилля цивілізованого світу мають бути зосереджені на тому, щоб зупинити його і допомогти Україні.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

"Наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зупинити руйнування, спричинені людиною, яку я назвав воєнним злочинцем. Думаю, що він (Путін – ред.) відповідає цьому визначенню",- наголосив Байден.

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Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

"Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах... Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей", - зауважив Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі. "Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", - додав Байден.

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Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому "не дозволяють це зробити".

"Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу, і, чесно кажучи, частина мого розчарування полягає в тому, що я не можу побачити це на власні очі, як у інших місцях. Мені не дозволять", – сказав він.

Як повідомлялося, Байден розпочав дводенний візит до Польщі. У п'ятницю він перебував у Жешуві, а в суботу буде у Варшаві.

Теми: БайденМаріупольвійна
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