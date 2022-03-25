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Байден о Мариуполе: мы видели такое разве что в фильмах ужасов

Пятница, 25 марта 2022, 20:18

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин – настоящий военный преступник, и усилия цивилизованного мира должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить его и помочь Украине.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, помогающих украинским беженцам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он (Путин – ред.) отвечает этому определению", - подчеркнул Байден.

Глава Белого дома напомнил, что в Украине 10 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, в том числе 3,8 млн, в том числе миллион детей, уехали из страны.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их язык, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эту боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей", - заметил Байден.

В то же время, по его словам, сотни тысяч людей отрезаны от помощи, как в Мариуполе. "Это невозможно представить, мы видели такое разве что в фильмах ужасов", - добавил Байден.

Байден также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть своими глазами, что там происходит. По словам президента США, ему "не разрешают это сделать".

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"Я здесь в Польше, чтобы своими глазами увидеть гуманитарный кризис, и, честно говоря, часть моего разочарования заключается в том, что я не могу увидеть это своими глазами, как в других местах. Мне не позволяют", – сказал он.

Как сообщалось, Байден начал двухдневный визит в Польшу. В пятницу он был в Жешуве, а в субботу будет в Варшаве.

Темы: БайденМариупольвойна
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