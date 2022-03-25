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Росіяни викрали старосту села Мотижин на Київщині – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 березня 2022, 19:26
Росіяни викрали старосту села Мотижин на Київщині – ЗМІ
Ольга Сухенко, фото з Facebook

Російські військові викрали голову села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

Джерело: родичі сім’ї у коментарі Суспільному

Деталі: 23 березня додому до старости Мотижина Ольги Сухенко приїхали російські військові. Спершу вони провели обшук, забрали автомобіль і поїхали. Як розповів родич родини Владислав, вдруге повернулись за Сухенко та її чоловіком.

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Пряма мова Владислава: "З початку воєнних дій сім’я категорично була проти того, щоб виїжджати з села, вони зрозуміли, що людям потрібна буде допомога, допомагали ліками, продуктами.

Спершу прийшло близько 10 окупантів, вони забрали автомобіль, Тойота Авенсіс. Їхній син Олександр мені розповів, що вони не будуть нікого чіпати. Згодом сусіди вже чули техніку біля подвір’я, очевидно забрали і Олександра. Де вони знаходяться, невідомо, зв’язку немає".

Більше деталей: За словами дівчини Олександра Дар'ї Беленіциної, під час обшуків 23 березня окупанти близько години допитували родину. Її хлопця викрали цього дня.

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Родичі також розповіли, що після викрадення звернулись до Бучанської районної поліції, там написали заяву. Також про викрадення повідомили СБУ.

За даними поліції Київської області, заяву про викрадення отримували, але Мотижин наразі окупований, тому перевірити, чи викрадені староста села та її сім'я поки не можуть.

Теми: Київська областьвійнаРосія
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