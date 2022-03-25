Россияне похитили старосту села Мотыжин в Киевской области – СМИ

Российские военные похитили старосту села Мотыжин Киевской области Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

Источник: родственники семьи в комментарии Суспільному

Детали: 23 марта домой к старосте Мотыжина Ольге Сухенко приехали российские военные. Сначала они произвели обыск, забрали автомобиль и уехали. Как рассказал родственник Владислав, второй раз вернулись за Сухенко и ее мужем.

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Прямая речь Владислава: "С начала военных действий семья категорически была против того, чтобы выезжать из села, они поняли, что людям нужна будет помощь, помогали лекарствами, продуктами".

Сначала пришло около 10 оккупантов, они забрали автомобиль, Тойота Авенсис. Их сын Александр мне рассказал, что они не будут никого трогать. Впоследствии соседи уже слышали технику возле двора, очевидно, забрали и Александра. Где они находятся, неизвестно, связи нет".

Больше деталей: По словам девушки Александра Дарьи Беленицыной, во время обысков 23 марта оккупанты около часа допрашивали семью. Ее парня похитили в этот день.

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Родственники также рассказали, что после похищения обратились в Бучанскую районную полицию, там написали заявление. Также о похищении сообщили СБУ.

По данным полиции Киевской области, заявление о похищении получали, но Мотыжин сейчас оккупирован, поэтому проверить, похищены ли староста села и ее семья пока не могут.