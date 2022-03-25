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Росіяни руйнують в Україні в середньому 2 духовні споруди на день

П'ятниця, 25 березня 2022, 20:47

Від початку війни російські військові зруйнували та пошкодили щонайменше 59 споруд духовного значення, не враховуючи прилеглих будівель, у щонайменше восьми областях.

Джерело: Держслужба з етнополітики та свободи совісті.

Деталі: За даними відомства, руйнується в середньому дві споруди на день.

Постраждали духовні будівлі у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській. 

Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

Відомство опублікувало також інтерактивну мапу, яка допомагає побачити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

Що важливо: Зокрема, 7 березня у селі Заворичі Броварського району Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873).

ВІДЕО ДНЯ
 

У той самий день через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці у селі В’язівка Житомирської області.

 

Теми: церквавійна
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