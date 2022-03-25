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Россияне разрушают в Украине в среднем 2 духовных сооружения в день

Пятница, 25 марта 2022, 19:47

С начала войны русские военные разрушили и повредили не менее 59 сооружений духовного значения, без учета близлежащих зданий в не менее восьми областях.

Источник: Госслужба по этнополитике и свободе совести.

Детали: По данным ведомства, разрушается в среднем два сооружения в день.

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Пострадали духовные здания в Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Подавляющее большинство из них – православные храмы. Разрушению подверглись также мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Ведомство опубликовало также интерактивную карту, которая помогает увидеть все пострадавшие объекты и выбрать визуализацию по религиозному сообществу.

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Что важно: В частности, 7 марта в селе Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь (построена в 1873).

 

В тот же день из-за боевых действий уничтожен 160-летний деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы в селе Вязовка Житомирской области.

 

Темы: церковьвойна
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