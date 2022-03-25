Маріуполь: окупанти зруйнували Дитячий реабілітаційний центр

Так виглядав раніше Дитячий реабілітаційний центр, фото Маріупольської міськради

У Маріуполі російські окупанти зруйнували Дитячий реабілітаційний центр, який було збудовано восени 2021 року спільно з Європейським інвестиційним банком.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Восени 2021 року у Маріуполі після реконструкції відкрився Дитячий реабілітаційний центр.

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Цей сучасний медичний об'єкт ми збудували спільно з Європейським інвестиційним банком.

Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно "освободить"".

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Деталі: Як повідомляла у серпні 2021 року Маріупольська міськрада, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю отримав повноцінний капітальний ремонт. Фінансову допомогу надали область та Європейський інвестиційний банк. Загальна вартість – 44,4 млн. грн.