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Мариуполь: оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр

Катерина ТищенкоПятница, 25 марта 2022, 21:29
Так выглядел раньше Детский реабилитационный центр, фото Мариупольского горсовета

В Мариуполе российские оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр, построенный осенью 2021 года совместно с Европейским инвестиционным банком.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Осенью 2021 года в Мариуполе после реконструкции открылся Детский реабилитационный центр.

Этот современный медицинский объект мы построили совместно с Европейским инвестиционным банком.

Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить"".

Детали: Как сообщал в августе 2021 года Мариупольский горсовет, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью получил полноценный капитальный ремонт. Финансовую помощь оказали область и Европейский инвестиционный банк. Общая стоимость – 44,4 млн грн.

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Темы: МариупольдетивойнаРосcия
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