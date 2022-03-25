Мариуполь: оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр
Пятница, 25 марта 2022, 20:29
В Мариуполе российские оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр, построенный осенью 2021 года совместно с Европейским инвестиционным банком.
Источник: Мариупольский городской совет
Дословно: "Осенью 2021 года в Мариуполе после реконструкции открылся Детский реабилитационный центр.
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Этот современный медицинский объект мы построили совместно с Европейским инвестиционным банком.
Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить"".
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Детали: Как сообщал в августе 2021 года Мариупольский горсовет, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью получил полноценный капитальный ремонт. Финансовую помощь оказали область и Европейский инвестиционный банк. Общая стоимость – 44,4 млн грн.