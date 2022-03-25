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Україна, Польща та Литва створили спільну робочу групу щодо воєнних злочинів РФ

П'ятниця, 25 березня 2022, 21:30

Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Угоду про створення групи підписали генпрокурор України Ірина Венедіктова, її литовська колега Ніда Грунскєне та генпрокурор і міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті. 

Група буде займатися збором, обміном та зберіганням доказів воєнних злочинів Росії, зібраних державами-сторонами, а також - виявленням активів воєнних злочинців з метою їх замороження та конфіскації.

"Наша спільна слідча група відкрита до інших країн-учасників. Нині крім України, ще 9 країн здійснюють власні розслідування щодо війни, розв’язаної РФ: Литва, Польща, Словаччина, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія та Франція. Також очікуємо приєднання Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", – розповіла Ірина Венедіктова.

Польща та Литва вже працюють зі свідками і постраждалими - українцями, що залишили свої домівки через війну і виїхали до цих країн. Також в обох країнах почали роботу спеціальні захищені сайти для збору доказів – аналоги єдиного ресурсу Офісу Генпрокурора warcrimes.gov.ua.

Теми: війнаПольщаЛитва
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