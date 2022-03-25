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Украина, Польша и Литва создали общую рабочую группу по военным преступлениям РФ

Пятница, 25 марта 2022, 21:30

Украина, Польша и Литва создали общую рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Соглашение о создании группы подписали генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, её литовская коллега Нида Грунскене и генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро. Также документ скрепили подписями представители стран в Евроюзе.

Группа будет заниматься сбором, обменом и хранением доказательств военных преступлений России, собранных государствами-сторонами, а также выявлением активов военных преступников с целью их заморозки и конфискации.

"Наша общая следственная группа открыта для других стран-участников. В настоящее время, кроме Украины, еще 9 стран осуществляют собственные расследования по войне, развязанной РФ: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Также ожидаем присоединения Офиса прокурора Международного уголовного суда", – рассказала Ирина Венедиктова.

Польша и Литва уже работают со свидетелями и пострадавшими - украинцами, покинувшими свои дома из-за войны и выехавшими в эти страны. Также в обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств – аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора warcrimes.gov.ua.

Темы: войнаПольшаЛитва
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