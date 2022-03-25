CNN: Росія перекидає свої війська з Грузії в Україну
П'ятниця, 25 березня 2022, 21:35
Росія переміщує в Україну свої війська, дислоковані в Грузії.
Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США.
Дослівно: "Тепер у нас є свідчення того, що вони перекидають сили з Грузії в Україну".
Деталі: Пентагон не може повідомити, коли і скільки військ перемістила Москва.
Чиновник також додав, що США не відстежують з повітря переміщення цих військ.
Що важливо: Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.