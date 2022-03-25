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CNN: Росія перекидає свої війська з Грузії в Україну 

П'ятниця, 25 березня 2022, 21:35

Росія переміщує в Україну свої війська, дислоковані в Грузії.

Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США.

Дослівно: "Тепер у нас є свідчення того, що вони перекидають сили з Грузії в Україну".

Деталі: Пентагон не може повідомити, коли і скільки військ перемістила Москва.

Чиновник також додав, що США не відстежують з повітря переміщення цих військ.

Що важливо: Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році. 

Теми: ГрузіявійнаРосія
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