CNN: Росія перекидає свої війська з Грузії в Україну 

Росія переміщує в Україну свої війська, дислоковані в Грузії.

Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з оборони США.

Дослівно: "Тепер у нас є свідчення того, що вони перекидають сили з Грузії в Україну".

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Деталі: Пентагон не може повідомити, коли і скільки військ перемістила Москва.

Чиновник також додав, що США не відстежують з повітря переміщення цих військ.

Що важливо: Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.