CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину

Россия перемещает в Украину свои войска, дислоцированные в Грузии.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в обороне США.

Дословно: "Теперь у нас есть свидетельства того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину".

Детали: Пентагон не может сообщить, когда и сколько войск переместила Москва.

Чиновник также добавил, что США не отслеживают с воздуха перемещение этих войск.

Что важно: Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.