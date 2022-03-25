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CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину

Пятница, 25 марта 2022, 20:35

Россия перемещает в Украину свои войска, дислоцированные в Грузии.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в обороне США.

Дословно: "Теперь у нас есть свидетельства того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину".

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Детали: Пентагон не может сообщить, когда и сколько войск переместила Москва.

Чиновник также добавил, что США не отслеживают с воздуха перемещение этих войск.

Что важно: Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

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Темы: ГрузиявойнаРосcия
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