CNN: Россия перебрасывает свои войска из Грузии в Украину
Пятница, 25 марта 2022, 20:35
Россия перемещает в Украину свои войска, дислоцированные в Грузии.
Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в обороне США.
Дословно: "Теперь у нас есть свидетельства того, что они перебрасывают силы из Грузии в Украину".
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Детали: Пентагон не может сообщить, когда и сколько войск переместила Москва.
Чиновник также добавил, что США не отслеживают с воздуха перемещение этих войск.
Что важно: Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.
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