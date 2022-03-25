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Франція готує "гуманітарну операцію" для евакуації Маріуполя з Туреччиною і Грецією

П'ятниця, 25 березня 2022, 20:46

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що має намір провести у Маріуполі "виняткову гуманітарну операцію" у співпраці з Грецією та Туреччиною.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Ми збираємося розпочати гуманітарну операцію з Грецією та Туреччиною щодо евакуації всіх тих, хто хоче покинути Маріуполь. Ми організуємо все у найкращих можливих умовах. У цьому місті з населенням понад 400 000 людей ще 150 000 мешканців живуть у катастрофічних умовах", - сказав Макрон.

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"Були конкретні обговорення із мером Маріуполя. Ми робимо це прозоро з президентом Зеленським та українською владою. А потім вестимемо переговори з російською стороною. Ми готуємося зробити це найближчими днями. У мене буде нове обговорення з Владіміром Путіним протягом 48 годин, щоб уточнити деталі", - додав президент Франції.

Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з грецьким прем'єром "про гуманітарну ситуацію в заблокованих містах та подякував за допомогу, яку надає його країна". "Обговорювали оборонне співробітництво", - написав він у Twitter після переговорів.

Теми: МакронГреціяТуреччина
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