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Франция готовит "гуманитарную операцию" для эвакуации Мариуполя c Турцией и Грецией

Пятница, 25 марта 2022, 20:46

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что собирается провести в Мариуполе "исключительную гуманитарную операцию" в сотрудничестве с Грецией и Турцией.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Мы собираемся начать гуманитарную операцию с Грецией и Турцией по эвакуации всех тех, кто хочет покинуть Мариуполь. Мы организуем все в наилучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 000 человек еще 150 000 жителей живут в катастрофических условиях", - сказал Макрон.

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"Были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Мы делаем это прозрачно с президентом Зеленским и украинскими властями. А потом будем вести переговоры с российской стороной. Мы готовимся сделать это в ближайшие дни. У меня будет новое обсуждение с Владимиром Путиным в течение 48 часов, чтобы уточнить детали", — добавил президент Франции.

Зеленский сегодня провел телефонный разговор с греческим премьером "о гуманитарной ситуации в заблокированных городах и поблагодарил за помощь, оказываемую его страной". "Обсуждали оборонное сотрудничество", – написал он в Twitter после переговоров.

Сегодня стало известно, что в Мариуполе российские оккупанты разрушили Детский реабилитационный центр, построенный осенью 2021 года совместно с Европейским инвестиционным банком.

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Темы: МакронГрецияТурция
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