Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Президент Володимир Зеленський відреагував на зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу і припустив, що російський міністр відправився у Чорнобаївку, де українські захисники ледь не щодня нищать окупантів та ворожу техніку.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?"

Деталі: За словами Зеленського, за тиждень, що минає, Збройні сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат.

Зокрема, рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

При цьому президент додав, що про убитих російських генерал-полковників чи адміралів поки в РФ не доповідали, але "командувач однією з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом вже є".

Зеленський також розповів, що впродовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Всього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей. Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тисяч 477 маріупольців.

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Ситуація у Маріуполі залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.

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