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Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Альона Мазуренко П'ятниця, 25 березня 2022, 20:55
Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Президент Володимир Зеленський відреагував на зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу і припустив, що російський міністр відправився у Чорнобаївку, де українські захисники ледь не щодня нищать окупантів та ворожу техніку. 

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?"

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Деталі: За словами Зеленського, за тиждень, що минає, Збройні сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат.

Зокрема, рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

При цьому президент додав, що про убитих російських генерал-полковників чи адміралів поки в РФ не доповідали, але "командувач однією з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом вже є".

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Зеленський також розповів, що впродовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Всього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей. Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тисяч 477 маріупольців.

Ситуація у Маріуполі залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.

Що передувало: 

  • Шойгу не з'являвся на людях з 11 березня. 
  • 24 березня Шойгу показали на засідання ради безпеки РФ, проте російські ЗМІ повідомили, що його вмонтували у відео. Одяг на ньому такий же як на попередніх засіданнях, фон такий же, звук вимкнений. 
  • У російських соцмережах гуляє інформація нібито у Шойгу проблеми зі здоров'ям і болить серце. 

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїнавійна
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