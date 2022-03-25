Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про зникнення Шойгу: може, поїхав у Чорнобаївку?

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 21:55

Президент Володимир Зеленський відреагував на зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу і припустив, що російський міністр відправився у Чорнобаївку, де українські захисники ледь не щодня нищать окупантів та ворожу техніку. 

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?"

Деталі: За словами Зеленського, за тиждень, що минає, Збройні сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат.

Зокрема, рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири.

При цьому президент додав, що про убитих російських генерал-полковників чи адміралів поки в РФ не доповідали, але "командувач однією з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом вже є".

Зеленський також розповів, що впродовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Всього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей. Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тисяч 477 маріупольців.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація у Маріуполі залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів.

Що передувало: 

  • Шойгу не з'являвся на людях з 11 березня. 
  • 24 березня Шойгу показали на засідання ради безпеки РФ, проте російські ЗМІ повідомили, що його вмонтували у відео. Одяг на ньому такий же як на попередніх засіданнях, фон такий же, звук вимкнений. 
  • У російських соцмережах гуляє інформація нібито у Шойгу проблеми зі здоров'ям і болить серце. 

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прем’єр Словенії за те, щоб надати Україні системи ППО С-300

Аксьонов пропонує відбирати в українців майно в Росії та в Криму

ІНФОГРАФІКА83% росіян підтримують Путіна – Левада-Центр

оновленоАрмія Росії завдала ракетного удару по Дніпру

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

Усі новини...
Зеленський
Україна і Росія на перемовинах близькі до компромісу в 4 пунктах з 6 – Ердоган
Глава МЗС Угорщини відкинув заклик Зеленського щодо зброї і нафтогазових санкцій
Ердоган поговорить у п'ятницю із Зеленським, а потім із Путіним
Останні новини
22:18
Британія заборонила обслуговування суден і літаків олігархів з РФ
22:10
Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії
22:07
Донеччина й Луганщина: РФ втратила десятки одиниць техніки, літак, артсистеми
22:06
Овдовіла і тричі зґвалтована: історія матері, над якою знущалися окупанти
21:53
У Харкові внаслідок обстрілу сталася пожежа на газопроводі
21:48
Верещук поговорила з комісаром ООН щодо допомоги переселенцям 
21:46
Окупанти ведуть хаотичний вогонь по Харкову – голова ОВА
21:30
Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ
21:29
Прем'єр Нідерландів: мирна угода автоматично не призведе до зняття санкцій з Росії
21:22
"Загадкова російська душа – це спосіб уникнути відповідальності" – Євген Руденко
Усі новини...