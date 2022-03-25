Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Алена МазуренкоПятница, 25 марта 2022, 20:55
Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Президент Владимир Зеленский отреагировал на исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу и предположил, что российский министр отправился в Чернобаевку, где украинские защитники ежедневно уничтожают оккупантов и вражескую технику.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?"

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, за эту неделю Вооруженные силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.

В частности, счёт российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. В их числе и высшие командиры.

При этом президент добавил, что об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока в РФ не докладывали, но "командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский также рассказал, что за неделю Украине удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров.

Всего спасли из заблокированных городов 37 тысяч 606 человек. В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тысяч 477 мариупольцев.

Ситуация в Мариуполе остается совершенно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов.

Что предшествовало:

  • Шойгу не появлялся на людях с 11 марта.
  • 24 марта Шойгу показали на заседание Совбеза РФ, однако российские СМИ сообщили, что его вмонтировали в видео. Одежда на нем такая же как и была на предыдущих заседаниях, фон такой же, звук выключен.
  • В российских соцсетях гуляет информация о том, что у Шойгу проблемы со здоровьем и болит сердце.

Темы: ЗеленскийРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: