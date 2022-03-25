Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Президент Владимир Зеленский отреагировал на исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу и предположил, что российский министр отправился в Чернобаевку, где украинские защитники ежедневно уничтожают оккупантов и вражескую технику.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?"

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Детали: По словам Зеленского, за эту неделю Вооруженные силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.

В частности, счёт российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. В их числе и высшие командиры.

При этом президент добавил, что об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока в РФ не докладывали, но "командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть".

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Зеленский также рассказал, что за неделю Украине удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров.

Всего спасли из заблокированных городов 37 тысяч 606 человек. В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тысяч 477 мариупольцев.

Ситуация в Мариуполе остается совершенно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов.

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