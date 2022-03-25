Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?
Президент Владимир Зеленский отреагировал на исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу и предположил, что российский министр отправился в Чернобаевку, где украинские защитники ежедневно уничтожают оккупантов и вражескую технику.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку?"
Детали: По словам Зеленского, за эту неделю Вооруженные силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.
В частности, счёт российских потерь на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. В их числе и высшие командиры.
При этом президент добавил, что об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока в РФ не докладывали, но "командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть".
Зеленский также рассказал, что за неделю Украине удалось наладить работу 18 гуманитарных коридоров.
Всего спасли из заблокированных городов 37 тысяч 606 человек. В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тысяч 477 мариупольцев.
Ситуация в Мариуполе остается совершенно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов.
Что предшествовало:
- Шойгу не появлялся на людях с 11 марта.
- 24 марта Шойгу показали на заседание Совбеза РФ, однако российские СМИ сообщили, что его вмонтировали в видео. Одежда на нем такая же как и была на предыдущих заседаниях, фон такой же, звук выключен.
- В российских соцсетях гуляет информация о том, что у Шойгу проблемы со здоровьем и болит сердце.