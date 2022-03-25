ООН має дані про масові поховання в Маріуполі, в одному з них 200 тіл

Організація Об’єднаних Націй отримує дані, що підтверджують існування масових поховань в оточеному Маріуполі.

Джерело: Матильда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, CNN.

Деталі: ООН вдалося отримати "супутникову інформацію" про одну з братських могил.

Пряма мова: "За нашими підрахунками, в одній із цих братських могил поховано близько 200 людей".

Деталі: Богнер зазначила, що не обов’язково всі люди, поховані в могилах, є цивільними жертвами, бо коли документуються жертви серед цивільного населення, не враховуються військові втрати, а також люди, які загинули не через військові дії.

Вона зробила таку ремарку, коли описувала місто, де звичайний рівень смертності зріс через відсутність їжі, електрики та води.

Пряма мова: "У місті гинуть люди, які є не просто цивільними жертвами".