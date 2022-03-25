ООН располагает данными о массовых захоронениях в Мариуполе, в одном из них 200 тел

Организация Объединенных Наций получает данные, подтверждающие существование массовых захоронений в окруженном Мариуполе.

Источник: Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, CNN.

Детали: ООН удалось получить спутниковую информацию об одной из братских могил.

Прямая речь: "По нашим подсчетам, в одной из этих братских могил похоронено около 200 человек".

Детали: Богнер отметила, что не обязательно все люди, похороненные в таких могилах, являются гражданскими жертвами, потому что, когда документируются жертвы среди гражданского населения, не учитываются военные потери, а также люди, погибшие не из-за военных действий.

Она сделала такую ​​ремарку, когда описывала город, где обычный уровень смертности вырос из-за отсутствия пищи, электричества и воды.

Прямая речь: "В городе гибнут люди, которые являются не просто гражданскими жертвами".