Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ООН располагает данными о массовых захоронениях в Мариуполе, в одном из них 200 тел

Пятница, 25 марта 2022, 21:09

Организация Объединенных Наций получает данные, подтверждающие существование массовых захоронений в окруженном Мариуполе.

Источник: Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, CNN.

Детали: ООН удалось получить спутниковую информацию об одной из братских могил.

Реклама:

Прямая речь: "По нашим подсчетам, в одной из этих братских могил похоронено около 200 человек".

Детали: Богнер отметила, что не обязательно все люди, похороненные в таких могилах, являются гражданскими жертвами, потому что, когда документируются жертвы среди гражданского населения, не учитываются военные потери, а также люди, погибшие не из-за военных действий.

Она сделала такую ​​ремарку, когда описывала город, где обычный уровень смертности вырос из-за отсутствия пищи, электричества и воды.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В городе гибнут люди, которые являются не просто гражданскими жертвами".

Темы: МариупольООНвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: