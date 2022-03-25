Гумкоридорами за день евакуювали більше 7 тисяч людей, за тиждень – 37,5 тисяч
У п’ятницю гуманітарними коридорами було евакуйовано 7331 людину, всього за тиждень – 37 606 людей.
Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, президент Володимир Зеленський у зверненні
Деталі: Як повідомила Верещук, у п’ятницю спрацювали 2 гуманітарні коридори, якими було евакуйовано 7331 людину.
Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом за день доїхало 2800 людей. Також 4000 маріупольців було централізовано евакуйовано з Бердянська автобусами. Зараз колона автобусів перебуває на шляху до Запоріжжя, зазначила Верещук.
Також до Бердянська було завезено 80 тон гуманітарної допомоги.
З міста Мелітополь до Запоріжжя у п’ятницю було евакуйовано 531 людину. Також до міста доставлено гуманітарну допомогу.
"На завтра ми домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської та Луганської областей", - повідомила голова МінТОТ.
Разом з тим, як повідомив президент Володимир Зеленський, всього за тиждень спрацювало 18 гуманітарних коридорів, якими було врятовано з заблокованих міст 37 606 людей.
Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26477 маріупольців.
Кирило Тимошенко уточнив, що з Запорізької області за тиждень евакуювали 699 людей, із Київської – 9 488 людей, з Луганської – 972 людини.