Гумкоридорами за день евакуювали більше 7 тисяч людей, за тиждень – 37,5 тисяч

У п’ятницю гуманітарними коридорами було евакуйовано 7331 людину, всього за тиждень – 37 606 людей.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, президент Володимир Зеленський у зверненні

Деталі: Як повідомила Верещук, у п’ятницю спрацювали 2 гуманітарні коридори, якими було евакуйовано 7331 людину.

Реклама:

Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом за день доїхало 2800 людей. Також 4000 маріупольців було централізовано евакуйовано з Бердянська автобусами. Зараз колона автобусів перебуває на шляху до Запоріжжя, зазначила Верещук.

Також до Бердянська було завезено 80 тон гуманітарної допомоги.

З міста Мелітополь до Запоріжжя у п’ятницю було евакуйовано 531 людину. Також до міста доставлено гуманітарну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

"На завтра ми домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської та Луганської областей", - повідомила голова МінТОТ.

Разом з тим, як повідомив президент Володимир Зеленський, всього за тиждень спрацювало 18 гуманітарних коридорів, якими було врятовано з заблокованих міст 37 606 людей.

Зокрема, гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26477 маріупольців.

Кирило Тимошенко уточнив, що з Запорізької області за тиждень евакуювали 699 людей, із Київської – 9 488 людей, з Луганської – 972 людини.