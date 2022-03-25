Гумкоридорами за день эвакуировали более 7 тысяч человек, за неделю – 37,5 тысяч

В пятницу гуманитарными коридорами было эвакуировано 7331 человек, всего за неделю – 37 606 человек.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, президент Владимир Зеленский в обращении

Детали: Как сообщила Верещук, в пятницу сработали 2 гуманитарных коридора, которыми было эвакуировано 7331 человека.

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В частности, из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом за день доехали 2800 человек. Также 4000 мариупольцев были централизованно эвакуированы из Бердянска автобусами. В настоящее время колонна автобусов находится на пути в Запорожье, отметила Верещук.

Также в Бердянск было завезено 80 тонн гуманитарной помощи.

Из города Мелитополь в Запорожье в пятницу был эвакуирован 531 человек. Также в город доставлена ​​гуманитарная помощь.

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"На завтра мы договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей", - сообщила глава МинТОТ.

Вместе с тем, как сообщил президент Владимир Зеленский, всего за неделю сработало 18 гуманитарных коридоров, спасших из заблокированных городов 37 606 человек.

В частности, гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 477 человек.

Кирилл Тимошенко уточнил, что из Запорожской области за неделю эвакуировали 699 человек, из Киевской – 9 488 человек, из Луганской – 972 человека.