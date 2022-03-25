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У небі над Донбасом у п’ятницю збили три літака РФ

П'ятниця, 25 березня 2022, 22:58

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 9 атак російських військ.

Джерело: ООС на Facebook.

Деталі: українські воїни знищили 8 російських танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Загальні втрати російських військ склали до 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10".

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Теми: ДонбасРосіявійнаавіа
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