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В небе над Донбассом в пятницу сбили три самолета РФ

Пятница, 25 марта 2022, 22:58

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 9 атак российских войск.

Источник: ООС в Facebook.

Подробности: украинские воины уничтожили 8 российских танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

Общие потери русских войск составили до 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".

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Темы: ДонбассРосcиявойнаавиа
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