В небе над Донбассом в пятницу сбили три самолета РФ
Пятница, 25 марта 2022, 22:58
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отразили 9 атак российских войск.
Источник: ООС в Facebook.
Подробности: украинские воины уничтожили 8 российских танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Общие потери русских войск составили до 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".
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