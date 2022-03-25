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Лідери ЄС домовилися створити Фонд солідарності для відбудови України

П'ятниця, 25 березня 2022, 22:20

Лідери країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі погодили створення Трастового фонду солідарності з Україною.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання, пише "Європейська правда".

"Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує до участі своїх міжнародних партнерів та закликає розпочати підготовку без зволікань. Вона закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", - йдеться у документі.

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Європейська рада закликає організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності України.

"Пам’ятаючи про руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов’язаний надати підтримку українському уряду для його невідкладних потреб і, як тільки російський наступ послабиться, для відбудови демократичної України", - зазначається в документі.

Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про плани створення Фонду солідарності з Україною для задоволення нагальних потреб українських громадян.

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За планами, фонд у довгостроковій перспективі послужить основою для відновлення вільної та демократичної України після припинення бойових дій.

Партнери зможуть зробити свій вклад у фонд через міжнародну конференцію донорів.

Тим часом чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Теми: ЄСвійнаУкраїна
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