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Лидеры ЕС договорились создать Фонд солидарности для восстановления Украины

Пятница, 25 марта 2022, 22:20

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе согласовали создание Трастового фонда солидарности с Украиной.

Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания, пишет "Европейская правда".

"Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров и призывает начать подготовку без промедления. Он призывает Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы", - говорится в документе.

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Европейский совет призывает организовать международную конференцию по сбору финансирования в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

"Помня о разрушениях и огромных потерях, причиненных Украине в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязан оказать поддержку украинскому правительству для его неотложных нужд и, как только российское наступление ослабится, для восстановления демократической Украины", - отмечается в документе.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.

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По планам фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.

Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.

Между тем, чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

Темы: ЕСвойнаУкраина
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