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На Одещині поки не будуть вручати повістки на блок-постах

П'ятниця, 25 березня 2022, 23:46

Практика вручення повісток на блок-постах на Одещині буде припинена.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Пряма мова: "Рішенням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, практика вручення повісток на блок-постах наразі поки що не буде продовжена".

Деталі: Братчук нагадав, що мобілізацію в усіх областях України оголосили 24 лютого 2022 року Указом Президента №69/2022.

Її проводитимуть протягом 90 днів із моменту набрання чинності документу, проте отримання повістки не означає зарахування до лав ЗСУ.

Пряма мова: "Повістки можуть вручати будь-де, а не лише вдома чи за місцем роботи.

Отримання повістки не означає автоматичне зарахування до лав ЗСУ чи інших військових підрозділів. У такий спосіб в центрах комплектування та соціальної підтримки перевіряють та оновлюють інформацію про військовозобов'язаних.

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Сповіщення вручають посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У них можна просити на перевірку документи.

Чоловік, який отримав повістку, має з'явитися до військкомату та стати там на облік. Відповідальність за неявку до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною".

Теми: Одеська областьвійнавійськовий облік
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