В Одесской области пока не будут вручать повестки на блок-постах

Практика вручения повесток на блок-постах в Одесской области будет пока прекращена.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Прямая речь: "Решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, практика вручения повесток на блок-постах пока не будет продолжена".

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Детали: Братчук напомнил, что мобилизацию во всех областях Украины объявили 24 февраля 2022 г. указом президента №69/2022.

Ее будут проводить в течение 90 дней с момента вступления в силу документа, однако получение повестки не означает зачисление в ряды ВСУ.

Прямая речь: "Повестки могут вручать где угодно, а не только дома или по месту работы.

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Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие военные подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной".