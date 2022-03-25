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За місяць війни у бережливих українців на Полтавщині вилучили 11 російських танків

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 23:47

У Полтавській області правоохоронці вилучили у місцевих мешканців 11 ворожих танків, які якимось чином опинилися у них після російського вторгнення.

Джерело: пресслужба поліції Полтавської області, начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов

Пряма мова: "Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів". 

 

Деталі: Правоохоронці закликали повідомляти до поліцію у разі виявлення ворожої військової техніки чи боєприпасів. 

Через зброю поліцейські на Полтавщині розслідують 31 кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

У разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, українцям радять повідомляти у поліцію.

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Також поліцейські рекомендують не зберігати ворожу техніку та боєприпаси вдома, а добровільно здати правоохоронцям. Цю техніку захисники потім використають проти окупантів.

 
 
 

Теми: Полтавська областьРосіявійназброя
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