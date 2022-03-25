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За месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Алена МазуренкоПятница, 25 марта 2022, 22:47
За месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

В Полтавской области правоохранители изъяли у местных жителей 11 вражеских танков, которые каким-то образом оказались у них после российского вторжения.

Источник: прессслужба полиции Полтавской области, начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев

Прямая речь: "С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов".

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Детали: Правоохранители призвали сообщать в полицию в случае обнаружения вражеской военной техники или боеприпасов.

Из-за оружия полицейские в Полтавской области расследуют 31 уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, украинцам советуют сообщать в полицию.

Также полицейские рекомендуют не тащить и не хранить вражескую технику и боеприпасы дома, а добровольно сдать правоохранителям. Эту технику защитники используют против оккупантов.

 
 
 

Темы: Полтавская областьРосcиявойнаоружие
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