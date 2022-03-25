Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Мазуренко Алена Пятница, 25 марта 2022, 23:47

В Полтавской области правоохранители изъяли у местных жителей 11 вражеских танков, которые каким-то образом оказались у них после российского вторжения.

Источник: прессслужба полиции Полтавской области, начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев

Прямая речь: "С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов".

 

Детали: Правоохранители призвали сообщать в полицию в случае обнаружения вражеской военной техники или боеприпасов.

Из-за оружия полицейские в Полтавской области расследуют 31 уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, украинцам советуют сообщать в полицию.

ВИДЕО ДНЯ

Также полицейские рекомендуют не тащить и не хранить вражескую технику и боеприпасы дома, а добровольно сдать правоохранителям. Эту технику защитники используют против оккупантов.

 
 
 

Темы: Полтавская областьРосcиявойнаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

ИНФОГРАФИКАБольше американцев доверяют Зеленскому, чем Байдену

Беларусские СМИ: В центр радиационной медицины регулярно привозят солдат РФ

Премьер Словении за то, чтобы предоставить Украине системы ПВО С-300

Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

инфографика83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр

обновленоАрмия России нанесла ракетный удар по Днепру

Все новости...
Полтавская область
Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек
На Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
Трое иностранцев похитили бизнесмена и требовали у него миллион долларов выкупа
Последние новости
00:09
Мединскому в России понадобится личная охрана – Арахамия
00:01
Зеленский: Кто хочет поучать, как противостоять врагу – идите на поле боя
23:57
Пентагон: Россия выводит войска из ЧАЭС
23:45
Джонсон прокомментировал гарантии безопасности для Украины и помощь Мариуполю
23:39
Арахамия рассказал, для чего на переговорах Абрамович
23:38
Арахамия прогнозирует утверждение Россией "гарантий безопасности Украины"
23:38
Первая задача Зеленского на переговорах с РФ была выполнена и есть прогресс – Арахамия
23:28
Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
23:22
Арахамия: Переговоры не мешают военным, но победы используем
23:07
Глава МИД Франции: прорыва в переговорах Украины и России нет
Все новости...