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Житомир: вранці обстріляли військову частину, двох коригувальників вогню затримано

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 березня 2022, 22:56

Ворожа ракета вранці 25 березня потрапила у військову частину в Житомирі.

Джерело: мер міста Сергій Сухомлин у Facebook

Пряма мова: "Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу все більш менш нормально. Взяли (затримали – УП) після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін.

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Деталі: Затримані знімали військову частину, і завдяки цим знімкам російський ворог поцілив у неї.

Теми: ЖитомирвійнаРосія
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