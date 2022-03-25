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Житомир: вранці обстріляли військову частину, двох коригувальників вогню затримано

Світлана КізіловаП'ятниця, 25 березня 2022, 23:56

Ворожа ракета вранці 25 березня потрапила у військову частину в Житомирі.

Джерело: мер міста Сергій Сухомлин у Facebook

Пряма мова: "Нам сьогодні "прилетіло" - ракета вдарила по військовій частині, влучила… Слава Богу все більш менш нормально. Взяли (затримали – УП) після цього двох людей, у яких були фотографії цього об'єкта зі всіх сторін.

Деталі: Затримані знімали військову частину, і завдяки цим знімкам російський ворог поцілив у неї.

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Теми: ЖитомирвійнаРосія
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