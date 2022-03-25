Житомир: утром обстреляли воинскую часть, двух корректировщиков огня задержали

Вражеская ракета утром 25 марта попала в военную часть Житомира.

Источник: мэр города Сергей Сухомлин в Facebook

Прямая речь: "Нам сегодня "прилетело" - ракета ударила по воинской части, попала… Слава Богу все более-менее нормально. Взяли (задержали – УП) после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон".

Детали: Задержанные снимали воинскую часть, и благодаря этим снимкам российский враг попал в нее.