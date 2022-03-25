Житомир: утром обстреляли воинскую часть, двух корректировщиков огня задержали
Пятница, 25 марта 2022, 23:56
Вражеская ракета утром 25 марта попала в военную часть Житомира.
Источник: мэр города Сергей Сухомлин в Facebook
Прямая речь: "Нам сегодня "прилетело" - ракета ударила по воинской части, попала… Слава Богу все более-менее нормально. Взяли (задержали – УП) после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон".
Детали: Задержанные снимали воинскую часть, и благодаря этим снимкам российский враг попал в нее.
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