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Житомир: утром обстреляли воинскую часть, двух корректировщиков огня задержали

Светлана КизиловаПятница, 25 марта 2022, 22:56

Вражеская ракета утром 25 марта попала в военную часть Житомира.

Источник: мэр города Сергей Сухомлин в Facebook

Прямая речь: "Нам сегодня "прилетело" - ракета ударила по воинской части, попала… Слава Богу все более-менее нормально. Взяли (задержали – УП) после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон".

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Детали: Задержанные снимали воинскую часть, и благодаря этим снимкам российский враг попал в нее.

Темы: ЖитомирвойнаРосcия
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