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Орбан відповів на заклик Зеленського

П'ятниця, 25 березня 2022, 23:23

Угорський прем’єр Віктор Орбан вчергове відмовився допомогти Україні зі зброєю та підтримати ембарго на газ і нафту з РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан на писав на своїй сторінці у factbook.

"Ми не допускаємо втягнення Угорщини у війну – ми не посилаємо війська та зброю в Україну. Я повторив це навіть при президентові Зеленському. Угорщина для нас на першому місці", - пише він.

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Як уточнює Onet.pl, Віктор Орбан також особисто прокоментував заклики українського президента. За його словами, такі вимоги суперечать інтересам Угорщини, а санкції проти російської енергетики, здатні уповільнити чи навіть зупинити угорську економіку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Зокрема, Зеленський звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

Згодом міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Будапешт на міністерську зустріч країн "Вишеградської четвірки" через спротив Угорщини у питаннях щодо допомоги Україні.

Теми: УгорщинавійнаЗеленський
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